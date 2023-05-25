السيطرة.. فيلم وثائقي يكشف الدور الأمريكي في اليمن 

العالم – المشهد اليمني

ويتناول الفيلم الوثائقي الاستقصائي 'السيطرة' الذي عرض في عدة أجزاء، مرحلة ما قبل ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر الفين واربعة عشر.

ويتضمن مشاهد ومقاطع تنشر لأول مرة تستعرض ما كان يدور ويحدث في الخفاء من اختراق ووصاية أمريكية مباشرة طالت أبرز قيادات النظام السابق واخترقت البنية العسكرية والمخابراتية للدولة اليمنية انذاك.

كما كشف الفيلم، للمرة الأولى، وثائق ومستندات وشهادات لمسؤولين سابقين في المؤسسة الأمنية والعسكرية وتفاصيل ومعلومات عن أخطر أدوات السيطرة الأمريكية على نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وعن النشاط الأميركي في السواحل اليمنية كشف الفيلم عن تسجيلات حصرية لتدريبات ضباط من البحرية الأميركية قوات يمنية خاصة بحضور قائد القوات الأميركية في القرن الأفريقي ماستين روبسون، كما عرض الفيلم مناورة بإشراف أميركي في الساحل الغربي.

احتضنت مدينة الحديدة غرب اليمن أعمال المؤتمر العلمي الذي تقيمه جامعة الحديدة في نسخته الثانية تحت شعار جزرنا تاريخ أمة وشعار وطن ويهدف المؤتمر الى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية موقع الجزر اليمنية، ودورها في حماية وتأمين الملاحة الدولية.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول حجم التدخلات الامريكية في اليمن؟ وماذا عن دور رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي الحالي رشاد العليمي؟ وكيف استخدمت واشنطن نجل صالح؟ وماذا كشف فيلم السيطرة الوثائقي؟ وكيف قيمتم الفيلم؟وما هو الهدف من انتاج هذا الفيلم وهل جاء بجديد على الساحة اليمنية؟

كما يبحث البرنامج في الدور الامريكي الذي تم الكشف عنه في هذا الوثائقي؟ وما هو الدور الذي لعبته واشنطن خلال الاعوام الماضية في اليمن؟ وماهو الدور الامريكي في حروب صعدة؟ ولماذا تساهل النظام السابق مع الدور الامريكي وهل فعلا فقد السيطرة على سيادة البلاد في ذلك الوقت؟

كما يتطرق البرنامج للوثائق التي حصل عليها الفيلم؟ وماهي اهميتها؟ وما هو الدور الذي لعبة أحمد علي صالح ابن الرئيس السابق في موضوع تسهيل التدخلات الامريكية والصهيونية؟ماذا عن دور رشاد العليمي؟ وهل تعاملة مع الامريكان هو الذي اوصله الى رئاسة ما يسمى بالمجلس الرئاسي اليوم؟

أكد عبدالحميد الغرباني منتج الفيلم الوثائقي السيطرة الأمريكية على اليمن من صنعاء أن أهمية الفيلم الوثائقي تكمن في كونه يسلط الضوء على حقبة هامة من تاريخ اليمن الذي سيطر فيه الأمريكيون على مختلف المختلف التفاصيل الشعب اليمني ان الشان اليمني وليس فقط الجانب العسكري والامني.

ضيوف البرنامج:

-عبدالحميد الغرباني منتج الفيلم الوثائقي السيطرة الأمريكية على اليمن من صنعاء



- عبد السلام جحاف اعلامي يمني من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...