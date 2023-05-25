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صحيفة برتغالية تكشف عن عرض الهلال السعودي المغري لضم طارمي

صحيفة برتغالية تكشف عن عرض الهلال السعودي المغري لضم طارمي
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

كشف تقرير صحفي برتغالي، عن اهتمام نادي الهلال السعودي بضم صفقة مدوية من الدوري البرتغالي في انتقالات الصيف وتحديدا مع الإيراني مهدي طارمي نجم وهداف بورتو.

العالم - إيران

ويرغب الهلال في تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال انتقالات الصيف، للمنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة إبولا البرتغالية، عن تحرك الهلال لضم مهدي طارمي مهاجم فريق بورتو البرتغالي.

ويبحث الهلال عن ضم صفقة هجومية قوية، لتعويض رحيل النيجيري إيجالو بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن الهلال قدم عرضاً مغريا للنجم الإيراني، حيث يرغب في ضمه بعقد لثلاث مواسم، وبراتب قدره 9 مليون يورو، أي سيحصل على 27 مليون يورو خلال عقده مع وصيف العالم.

وينتهي عقد طارمي مع بورتو في 30 يونيو 2024، مما يجعل إمكانية رحيله واردة عن الفريق البرتغالي.

وأكدت الصحيفة، أن بورتو سيطلب مبلغ 10 مليون يورو مقابل الموافقة على بيع مهاجمه الإيراني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولعب مهدي طارمي مع بورتو 145 مباراة في جميع البطولات، نجح خلالها في تسجيل 79 هدفاً وصنع 48 آخرين لزملائه.

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