أبعاد المناورة العسكرية لحزب الله

العالم – استوديو بيروت

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" استوديو بيروت"، أشار عز الدين الى ان المقاومة تمكنت من الانتصار على هذا العدو وافشلت عام 2000 مشروع "إسرائيل الكبرى"، الذي كان مني العدو نفسه ان يستطيع ان يحقق هذا الحلم من ((النيل الى الفرات)9 وبالتالي خرج مهزوما دون ايدي او اي امتياز او اي اتفاقية على الاطلاق.

ولفت عز الدين الى أن ذلك لم يحصل في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي، فهذه المناورة في عيد المقاومة والتحرير، وعن سبب اجراء المناورة اليوم لاننا نعيش حالة انتصار على هذا العدو، ونراكم هذا الانتصار اجمل هدية للأمة ان نقدم هذه المناورات في االذكرى الـ 23 لهذا الانتصار.

وفي ذكرى التحرير وعلى الارض التي كانت يوما تحت الاحتلال كان الاحتفاء على طريقتهم وباستعراض لقوة هزمت جيشا لا يقهر، فقهر وبات اوهن من بيت العنكبوت.

حضر أسود المقاومة في ساحة المناورة فتسمّرت العيون على الشاشات بحثا وتحليلا وتحقيقا وتفسيرا، قراءات عديدة لمناورة اقلقت العدو الاسرائيلي وطمأنت الصديق في اي رسائل حملت واي دلالات في التوقيت والمضمون.

وبحث هذا البرنامج في الاجابات عن هذه الاشكاليات التي احاطت بالمناورة العسكرية التي اجراها حزب الله، والتي حاكت اقتحاما للجليل وللمستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.



وناقش البرنامج بعض التعليقات التي وردت على تويتر لبعض المسؤولين اللبنانيين حول هذه المناورة، حيث قال النائب نديم جميل في تعليقه:"انه مناورة حزب الله في الجنوب ليست موجهه ضد"اسرائيل" بل مناورة تهويل وترهيب ضد كل لبناني مؤمن بلبنان موجهه ضد الدولة اللبنانية وسيادتها، ايران وعن طريق ميليشياتها مصرة ان تجعل من لبنان ساحه مناورات ومنصه صواريخ وحروب وهميه وعلى الجيش اخذ التدابير اللازمة لمنعها تلك المسرحيات".

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