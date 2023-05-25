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كنعاني: إزاحة الستار عن صاروخ "خيبر" رمز آخر لاقتدار إيران الدفاعي

كنعاني: إزاحة الستار عن صاروخ
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

إعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إزاحة الستار عن الجيل الرابع من صاروخ خرمشهر الباليستي (خيبر) رمزا آخر للاقتدار الدفاعي إلى جانب السياسة الخارجية المشرفة للبلاد في ضمان الأمن والمصالح الوطنية لإيران القوية والمستقلة.

العالم - إيران

وإلى جانب نشر صور لإزاحة الستار عن هذا الصاروخ وإطلاقه كتب كنعاني في تغريدة له على تويتر اليوم الخميس إن: إزاحة الستار عن الجيل الرابع من صاروخ خرمشهر الباليستي باسم "خيبر"، من إنتاج وزارة الدفاع في جمهورية إيران الإسلامية، تزامنا مع 3 خرداد (24 أيار/مايو)، ذكرى تحرير مدينة خرمشهر (عام 1982) و 4 خرداد (25 أيار)، يوم دزفول - المقاومة والصمود - هو رمز آخر للاقتدار الدفاعي إلى جانب السياسة الخارجية المشرفة للبلاد في ضمان الأمن والمصالح الوطنية لإيران القوية والمستقلة.

يذكر أنه وبحضور وزير الدفاع الإيراني العميدمحمدرضا آشتياني، تمت صباح اليوم الخميس إزاحة الستار عن الصاروخ الباليستي خيبر (الجيل الرابع من صاروخ خرمشهر).

ويبلغ مدى الصاروخ 2000 كلم، و زنة رأسه الحربي 1500 كغم، و هو بطول 4 أمتار، حيث يعد الرأس الأضخم من نوعه المنتج في البلاد.

وبهدف إيجاد القابلية التكتيكية زود الصاروخ بمحرك "أروند" المحلي الصنع أحد محركات الصواريخ الأكثر تطورا والذي يعمل بالوقود السائل.

ويتميز "خرمشهر4" عن أجياله السابقة بدقة الإصابة العالية في المرحلة الوسطى (التحليق فوق الغلاف الجوي)، كما أن سرعته العالية تؤدي إلى عدم قدرة منظومات الدفاع الجوي للعدو، بتحديده وتتبعه والعمل على تدميره.

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