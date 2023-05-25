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المشاط يهنئ الشعب اللبناني بعيد المقاومة والتحرير

المشاط يهنئ الشعب اللبناني بعيد المقاومة والتحرير
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط، اليوم الخميس، برقية تهنئة للبنان الشقيق شعبا وجيشا ومقاومة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.

العالم- اليمن

فيما يلي نص التهنئة:

يسرني أن أتوجه إلى الشعب اللبناني الشقيق وجيشه الباسل ومقاومته الشجاعة بالتهنئة الحارة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير الـ 23.

إن اليمن ينظر بإكبار وإعزاز لصناع عيد المقاومة والتحرير اللبناني بقادته وأبناء شعبه المقاومين الأحرار الذين بذروا الشهادة في دروب النضال فأنبتت تحريراً ونصراً مؤزراً.

إن هذا العيد ألهمَ أحرار العالم باعتباره محطة تحول استراتيجي فارقة على الأصعدة كافة، والذي أكد أن العدو الإسرائيلي مهزوم في ميادين المواجهة الصادقة.

نجدد وقوفنا مع لبنان وحقه لاستعادة ما تبقى من أرضه المحتلة، آملين أن تتمكن القوى السياسية في هذا البلد العزيز أن تصل في أقرب وقت لانتخاب رئيس للجمهورية وعودة انتظام المؤسسات الرسمية حفاظا على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي.

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