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واشنطن: آلية مراقبة وقف إطلاق النار في السودان رصدت انتهاكات محتملة في 24 مايو

واشنطن: آلية مراقبة وقف إطلاق النار في السودان رصدت انتهاكات محتملة في 24 مايو
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

قالت الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بالسودان رصدت انتهاكات محتملة للاتفاق أمس الأربعاء بما في ذلك استخدام المدفعية والطائرات الحربية والمسيرة.

العالم-السودان

وفي تصريحات صحفية، أشار المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر إلى أن الولايات المتحدة تواصل اتصالاتها الخاصة مع طرفي الصراع، وأن واشنطن لن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحميل الطرفين المسؤولية.

هذا وتبادل طرفا الصراع في السودان الاتهامات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في جدة بوساطة أمريكية سعودية ودخل حيز التنفيذ ليل الاثنين.

وكان الوسطاء الأمريكيون والسعوديون أعلنوا بعد أسبوعين من المفاوضات، التوصل إلى هدنة تعهد الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، باحترامها.

إلا أنهم أكدوا أن "القتال في الخرطوم بدا أقل حدة لكن المعلومات تفيد أنهما انتهكا" الهدنة منذ بدء سريانها رسميا.

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واشنطن: آلية مراقبة وقف إطلاق النار في السودان رصدت انتهاكات محتملة في 24 مايو

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