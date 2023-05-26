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البنتاغون يدمر آمال أوكرانيا في الحصول على سلاح معجزة

البنتاغون يدمر آمال أوكرانيا في الحصول على سلاح معجزة
الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي يوم الخميس، أن مقاتلات إف-16 الأمريكية لن تكون سلاحًا معجزة بالنسبة لأوكرانيا وستكلف أكثر بكثير من القذائف والمعدات الأرضية.

العالم - الأميرکيتان

وحسب وكالة سبوتنيك قال: "لدى الروس ألف مقاتلة من الجيل الرابع، إذا كنتم ستواجهون روسيا في الجو، فستحتاجون إلى عدد كبير من مقاتلات الجيلين الرابع والخامس، لذلك بعد تحليل التكاليف، فإن الشيء الأكثر منطقية هو بالضبط ما فعلناه - تسليم عدد كبير من أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة لتغطية الفضاء القتالي ومنع الهيمنة الروسية في السماء ".

وفقًا لميلي، فإن الطائرات المقاتلة أغلى بكثير من قذائف المدفعية والمركبات الأرضية، مما يجعل إنفاق الأموال على الدفاع الجوي أكثر فائدة.

وأكد الجنرال: "في الحرب، لا يوجد سلاح معجزة، والطائرة إف-16 ليست كذلك، مثل أي شيء آخر"، وفقا لصحيفة بوليتيكو.

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البنتاغون يدمر آمال أوكرانيا في الحصول على سلاح معجزة

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