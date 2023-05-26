بالفيديو.. هل سيستمر الصراع في أوكرانيا لعدة عقود؟

العالم - الأزمة الأوكرانية

تبدو الرؤية الروسية للصراع في أوكرانيا سوداوية، في ظل عدم رفض روسي على الأقل لمستقبل كهذا، بالنظر إلى تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إذ رأى أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لعقود، إذا لم يتم القضاء على ما وصفه بالطبيعة النازية لنظام كييف الحالي. ففي ظل وجود النظام الحالي في كييف، ستكون هناك سنوات قليلة من المصالحة ثم النزاع ثم سيتكرر كل شيء. يقول الرجل.

رؤية لا تبدو مستبعدة أميركياً، فقط شاطر الرجل رئيس الأركان الأميركي مارك ميلي، الذي أكد ألاّ سلاح سحرياً يمكن أن يجعل أوكرانيا تنتصر على روسيا، وأن تطوير القوة الجوية الأوكرانية قد يستغرق وقتاً طويلاً. ميلي استبعد أن يكون تحرير الأراضي الاوكرانية على المدى القريب.

كلام السياسة عكسته مرآة الميدان، الذي أشعلت موسكو أجواءه بهجوم صاروخي استهدف العاصمة كييف، عبر صواريخ كروز أطلقت من قاذفات إستراتيجية. كييف قالت إن دفاعاتها الجوية دمرتها كلها في سماء كييف، وأن لا إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الصواريخ. وفق معلومات أولية.

ميدان تحاول موسكو تأكيد سيطرتها على مفاصله، بعد تسليم مجموعة فاغنر الروسية مواقعها في باخموت إلى القوات الروسية، بعد أيام علی إعلان السيطرة على المدينة، وإنهاء أطول معركة في الصراع.

صراع قد يتحول سريعا إلى كارثة نووية كما حذرت موسكو، التي بدأت بالفعل نقل الأسلحة النووية إلى بيلاروسيا، الأمر الذي أكده رئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من العاصمة موسكو. خطوة نددت بها الخارجية الأميركية، على الرغم من تأكيدها أنها لم تر أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي.