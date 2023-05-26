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جهاز المخابرات العراقي..

اعتقال أحد اخطر عناصر 'داعش' في اللطيفية جنوبي بغداد

اعتقال أحد اخطر عناصر 'داعش' في اللطيفية جنوبي بغداد
الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على إرهابي خطير في منطقة اللطيفية جنوبي بغداد.

العالم - العراق

وذكر بيان لجهاز المخابرات، أنه: "تمكن من اعتقال أخطر عناصر داعش الإرهابية بما يسمّى ولاية الجنوب إثر عملية استخبارية وتتبع استمرا لعدة أشهر" حسبما افادت قناة دجلة.

وأضاف أن "هذا الإرهابي انضم الى عصابات داعش الإرهابية في العام 2014 بصفة مقاتل ضمن ما تسمى (كتيبة أسامة بن لادن) واشترك بعدة هجمات إرهابية ضد القوات الأمنية في مناطق (جرف النصر، والفلوجة، والموصل) وعمل آمراً لعدة مفارز إرهابية أبرزها آمر مفرزة نصب العبوات الناسفة في (ولاية نينوى)، ثم أصبح مسؤولاً عن توزيع الكفالات على عناصر التنظيم في (ولاية الجنوب) حتى تم اعتقاله جنوب بغداد بالتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض من قوات الفرقة 17 الجيش العراقي".

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