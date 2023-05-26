العراق يستنكر 'الاعتداء غير المسبوق' على سفارته في بيرن

العالم - العراق

وقالت الخارجيَّة في بيان ورد لموقع السومرية نيوز، إنها "تُعرِبُ عن إدانتها واستنكارها للاعتداء غير المسبوق، الذي تعرض له مبنى سفارة جُمْهُوريَّة العراق في بيرن من قبل مجهولينَ تمكنوا من اقتحام المبنى بشكل عِدائيّ، ما تسبب بإلحاق الرعب بين صفوف موظفي السفارة والمواطنين الذين كانوا يتواجدون داخل المبنى لأغراض متابعة شؤونهم القنصليّة".



وأضافت: "نجدِّدُ إدانتنا لهذا الفعل ولكافة أشكال العنف والتخريب التي تطال البعثات الدبلوماسيَّة، لاسيما تلك التي تستهدف أمنها وحرمتها، وندعو الجانب السويسريّ الصديق لاتخاذ الإجراءات التحقيقيَّة اللازمة، للكشف عن هُويةِ الفاعلين وتوضيح ملابسات هذا العمل".



وأكدت الوزارة، على "ضرورة احترام قواعد القانون الدوليّ والالتزام بالاتفاقيات الدوليَّة ذات الصلة، لاسيما اتفاقيَّة فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيَّة".



وأتم البيان: "كما نشكرُ السلطات السويسريّة لتدخلها الفوريّ وإسراعها باحتواء الموقف وإعادة الأمن والاستقرار في البعثة العراقيَّة ومحيطها".