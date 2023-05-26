اصابة عشرات الأطفال في مناطق سيطرة 'قسد' بحالات تسمم غذائي

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وذكرت مصادر محلية، أن الحالات توزعت في الرقة وريفها، حيث سجلت في قرية الحمرات بريف الرقة الشرقي 22 حالة تسمم بينهم معلمتان والبقية من الأطفال.

أما في الطبقة بريف الرقة الغربي، وبحسب المصادر، فقد سجل 3 حالات، وفي معدان بريف الرقة الشرقي، سجلت 20 حالة تسمم، حيث تفاوتت الأعراض بين الإسهال والإقياء.

وأكدت المصادر، أن السبب في هذه الحالات يعود لغياب الرقابة على المنتجات والسلع الغذائية من قبل ميليشيا “قسد”.

يذكر أن مناطق شرق الفرات، التي تحتلها “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، تشهد انتشار الأغذية منتهية الصلاحية بشكل مستمر، ويعتبر السكان أن إهمال “قسد”، يتسبب بانتشار تجارة المواد الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر.

يشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى، التي تتسبب فيها المواد المعلبة بحالات تسمم في الرقة، بسبب ضعف الرقابة على المواد الغذائية المعلبة، وبسبب الفقر وزيادة تكاليف المعيشية التي تدفع الأهالي لتناول ما يتوفر، دون مراعاة لتواريخ انتهاء صلاحية الاستخدام.

وكان توفي في الخامس من شهر تشرين الثاني للعام الماضي، 2022، سبعة أطفال، وأُصيب 19 آخرون، نتيجة تناوُلهم للفطر السامّ في منطقة “أبو وحل” بريف الرقة الشرقي.

كما توفي الطفل “ماهر مصطفى الهرش”، وأصيب أفراد عائلته بالتسمم، في 5 كانون الثاني الفائت للعام الحالي 2023، جراء تناول مأكولات معلبة، منتهية الصلاحية، في قرية العكيرشي، شرقي الرقة.

وكانت ميليشيا “قسد”، سيطرت بدعم من “التحالف الأمريكي”، على مدينة الرقة، حيث تشهد المدينة وأريافها احتجاجات متواصلة للمطالبة بتحسين الواقع الأمني والخدمي في مناطقهم، ويعاني أيضا القطاع الطبي في المدينة، من إهمال متعمد من قِبل المؤسسات التابعة لما يسمى “للإدارة الذاتية