جمشيدي: اطلاق سراح 'أسد الله أسدي' انتصار للشعب الايراني

العالم- ايران

ووصل الدبلوماسي الإيراني السابق أسد الله أسدي اليوم الجمعة الى طهران بعد إفراج السلطات البلجيكية عنه.

وكتب جمشيدي في تغريدة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ان اطلاق سراح الدبلوماسي الايراني "أسد الله أسدي" انتصار للشعب الايراني..

واضاف: حينما كان المسؤولون البلجيكيون يستخدمون لغة التطرف في البرلمان ووسائل الإعلام، كانوا يطلبون منا في المحادثات الهاتفية ابداء مشاركة كبيرة.

وتابع جمشيدي: شدد آية الله رئيسي على أن الخطوة الأولى في ذلك هي الإفراج عن هذا الدبلوماسي. الطريق مفتوح الآن.

واعتقل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في ألمانيا في تموز / يوليو 2018 بتواطؤ من قبل زمرة المنافقين الإرهابية ثم سُلّم إلى الشرطة البلجيكية.

وكان اعتقاله انتهاكا للحقوق الدبلوماسية (المادة 40 من اتفاقية فيينا للحقوق الدبلوماسية) وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، لأنه سُجن لمدة 100 يوم في قسم سجناء الأمراض النفسية و 3 أشهر في حبس انفرادي لا نوافذ له.