زلزال بقوة 6,2 درجة يضرب اليابان

العالم _ أسيا و الباسفيك

وجاء في بيان صدر عن الوكالة أنه تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 19:03 من اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي). وأضاف البيان أن مركز الزلزال وقع على عمق 50 كيلومترا تحت الماء، مشيرا إلى أن سكان مقاطعة تيبا وإيباراكي شعروا بالهزات بقوة تصل إلى 5 درجات، فيما شعر بها سكان العاصمة طوكيو بقوة تصل 3 درجات.

ولا توجد هناك حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

من جهتها قالت وكالة "كيودو" إنه تم إغلاق المدرجين في مطار ناريتا الدولي للتفتيش. كما توقفت حركة القطارات السريعة. ولا توجد هناك أي تقارير حول وقوع أخطاء في عمل المحطات النووية الواقعة في المنطقة.