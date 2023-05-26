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زلزال بقوة 6,2 درجة يضرب اليابان

زلزال بقوة 6,2 درجة يضرب اليابان
الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفادت الوكالة الرئيسة للأرصاد الجوية باليابان بوقوع زلزال بقوة 6,2 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مقاطعة تيبا شرقي العاصمة طوكيو، مضيفة أنه لا يوجد أي خطر لوقوع تسونامي.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وجاء في بيان صدر عن الوكالة أنه تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 19:03 من اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي). وأضاف البيان أن مركز الزلزال وقع على عمق 50 كيلومترا تحت الماء، مشيرا إلى أن سكان مقاطعة تيبا وإيباراكي شعروا بالهزات بقوة تصل إلى 5 درجات، فيما شعر بها سكان العاصمة طوكيو بقوة تصل 3 درجات.

ولا توجد هناك حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

من جهتها قالت وكالة "كيودو" إنه تم إغلاق المدرجين في مطار ناريتا الدولي للتفتيش. كما توقفت حركة القطارات السريعة. ولا توجد هناك أي تقارير حول وقوع أخطاء في عمل المحطات النووية الواقعة في المنطقة.

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زلزال بقوة 6,2 درجة يضرب اليابان

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