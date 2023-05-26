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صحيفة: السويد لم تتلق قائمة بالأشخاص المطلوبين لتركيا

صحيفة: السويد لم تتلق قائمة بالأشخاص المطلوبين لتركيا
الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "Wall Street Journal" بأن تركيا لم تقدم للسويد قائمة بالأشخاص الذين يجب تسليمهم لأنقرة من أجل موافقتها على انضمام السويد إلى حلف الناتو.

العالم _ أوروبا

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سويدي رفيع المستوى قوله: "لم تحصل السويد من تركيا على قائمة بالأسماء ولا تعرف من هم هؤلاء الأشخاص". وأضاف المصدر أن المذكرة الأمنية الثلاثية التي وقعتها تركيا والسويد وفنلندا العام الماضي، لا تذكر العدد الملموس للأكراد الذين يجب تسليمهم لتركيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لن يكون بإمكان السويد الانضمام إلى حلف الناتو قبل قمة الحلف في فيلنيوس في يوليو القادم إذا لم يتغير هذا الوضع في المسقبل القريب.

كما أشار المصدر إلى أن ستوكهولم استهانت بقدرة حزب العمال الكردستاني الذي تعترف به تركيا كمنظمة إرهابية، على جمع الأموال في السويد للأنشطة الموجهة ضد أنقرة، وكذلك العلاقات الإجرامية للمنظمة.

وذكر أن البرلمان السويدي صوت لتشديد قوانين البلاد حول الإرهاب، موضحا أن القانون الجديد الذي سيبدأ سريان مفعوله في 1 يونيو القادم سيسمح للسلطات بإلغاء تصريح إقامة شخص في حالة إثبات أنه قام بجمع أموال لحزب العمال الكردستاني من خلال أنشطة تجارية.

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صحيفة: السويد لم تتلق قائمة بالأشخاص المطلوبين لتركيا

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