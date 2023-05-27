تزايد وتيرة أعمال النهب والإختطافات والعنف في الخرطوم

العالم - خاص بالعالم

واعتبر البرهان في رسالته أن بيرتس منح انطباعا سالبا عن حيادية الأمم المتحدة واحترامها لسيادة الدول، وكان سلوكه يتسم بنسج التعقيدات وإثارة الخلافات بين القوى السياسية، مما أدى إلى اندلاع الأزمة .



كما اعتبر أن بيرتس مارس التضليل في تقاريره بزعمه أن هناك إجماعا حول الاتفاق الإطاري الموقع بين مجلس السيادة ومكونات مدنية سودانية أبرزها قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي.

في المقابل، عبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن صدمته من رسالة البرهان وشدد على ثقته الكاملة بأدائه، فيما قال مصدر دبلوماسي سوداني مطلع إن بيرتس لن يعود مجددا للسودان

ميدانيا تتواصل المواجهات بشكل متقطع بين قوات الدعم السريع والجيش، فيما دعت وزارة الدفاع السودانية جنود الاحتياط والعسكريين المتقاعدين للتوجه لأقرب القواعد العسكرية والالتحاق بالقوات المسلحة.

وأفاد شهود عيان في العاصمة الخرطوم بوقوع أعمال نهب واختطافات وعنف بوتيرة متزايدة، وذلك رغم سريان الهدنة الانسانية.

وأفادت تقارير باشتعال القتال في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، حيث سمع دوي قصف مدفعي ثقيل، ووردت أنباء عن سقوط إصابات.

يذكر أن نحو مليون وثلاثمئة الف شخص نزحوا حتى الآن عن مناطقهم في ظل تردي الاوضاع الانسانية والامنية.

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