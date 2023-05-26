الهدنة في السودان تشق دربها في طريق ملغوم بالاشتباكات المتقطعة

العالم - خاص بالعالم

في طريق ملغوم بالاشتباكات المتقطعة، تشق الهدنة في السودان طريقها لليوم الرابع في اصعب امتحان يواجهه طرفا الصراع بعد اتفاق الهدنة الذي تم التوصل اليه برعاية سعودية في مدينة جدة.

غير ان الحدث الابرز خارج نطاق الهدنة لم يكن ميدانيا، حيث دعت وزارة الدفاع السودانية المتقاعدين في القوات المسلحة والقادرين على حمل السلاح الى الالتحاق بأقرب قيادة عسكرية للحصول على السلاح.

وزير الدفاع السوداني ياسين ابراهيم ياسين طلب في بيان من المتقاعدين التوجه الى القيادات العسكرية القريبة منهم من اجل تسليحهم، وذلك لتأمين انفسهم وعائلاتهم ومناطقهم بحسب ياسين.

وزير الدفاع السوداني برر هذه الخطوة بأنها تأتي ردا على تمادي قوات الدعم السريع في مطاردة متقاعدي الجيش والقبض عليهم، متهما هذه القوات ايضا باتخاذ المدنيين دروعا بشرية داخل المستشفيات والمرافق الخدماتية.

دعوة المتقاعدين الى الالتحاق بالجيش، قد تكون رسالة بأن الأخير مصمم على الذهاب في المعركة حتى الاخير، وأن الهدنة الحالية قد تنتهي نتائجها مع انتهاء مدتها، وبالتالي فإن خطر استئناف المعارك وبشكل أقوى من قبل ما زال حاضرا بقوة، خاصة في ظل الحديث عن خروقات عدة شهدتها الهدنة في اليومين الاخيرين مع اندلاع اشتباكات في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

لكن رغم هذه الخروقات فإن أيا من الاطراف المعنية بها داخليا وخارجيا لم يعلن انهيار الهدنة، وبالتالي ما زالت بوارد أمل تحضر في المشهد السوداني بأن صمود الهدنة حتى انتهاء مدتها قد يدفع باتجاه تمديد لها أو تثبيتها تمهيدا لخطوات أخرى تنهي الصراع في البلاد.