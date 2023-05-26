الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الهدنة في السودان تشق دربها في طريق ملغوم بالاشتباكات المتقطعة

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

دعت وزارة الدفاع السودانية متقاعدي القوات المسلحة الى الالتحاق بأقرب قيادة عسكرية من أجل الحصول على السلاح. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة هي للدفاع عن المتقاعدين وعائلاتهم في مواجهة قوات الدعم السريع. هذا وما زالت الهدنة المعلنة بين طرفي الصراع مستمرة رغم اشتباكات متقطعة تشهدها العاصمة الخرطوم ومدن اخرى من البلاد.

العالم - خاص بالعالم

في طريق ملغوم بالاشتباكات المتقطعة، تشق الهدنة في السودان طريقها لليوم الرابع في اصعب امتحان يواجهه طرفا الصراع بعد اتفاق الهدنة الذي تم التوصل اليه برعاية سعودية في مدينة جدة.

غير ان الحدث الابرز خارج نطاق الهدنة لم يكن ميدانيا، حيث دعت وزارة الدفاع السودانية المتقاعدين في القوات المسلحة والقادرين على حمل السلاح الى الالتحاق بأقرب قيادة عسكرية للحصول على السلاح.

وزير الدفاع السوداني ياسين ابراهيم ياسين طلب في بيان من المتقاعدين التوجه الى القيادات العسكرية القريبة منهم من اجل تسليحهم، وذلك لتأمين انفسهم وعائلاتهم ومناطقهم بحسب ياسين.

وزير الدفاع السوداني برر هذه الخطوة بأنها تأتي ردا على تمادي قوات الدعم السريع في مطاردة متقاعدي الجيش والقبض عليهم، متهما هذه القوات ايضا باتخاذ المدنيين دروعا بشرية داخل المستشفيات والمرافق الخدماتية.

دعوة المتقاعدين الى الالتحاق بالجيش، قد تكون رسالة بأن الأخير مصمم على الذهاب في المعركة حتى الاخير، وأن الهدنة الحالية قد تنتهي نتائجها مع انتهاء مدتها، وبالتالي فإن خطر استئناف المعارك وبشكل أقوى من قبل ما زال حاضرا بقوة، خاصة في ظل الحديث عن خروقات عدة شهدتها الهدنة في اليومين الاخيرين مع اندلاع اشتباكات في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

لكن رغم هذه الخروقات فإن أيا من الاطراف المعنية بها داخليا وخارجيا لم يعلن انهيار الهدنة، وبالتالي ما زالت بوارد أمل تحضر في المشهد السوداني بأن صمود الهدنة حتى انتهاء مدتها قد يدفع باتجاه تمديد لها أو تثبيتها تمهيدا لخطوات أخرى تنهي الصراع في البلاد.

روابط ذات صلة

دفاع السودان تدعو كل القادرين على حمل السلاح للتوجه للقيادة العسكرية لتسليحهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ملخص استوديو بيروت.. قلق صهيوني من مناورات حزب الله في ذكرى التحرير

انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر قريبا

باتروشيف: إنتاج المخدرات في أفغانستان لا زال في تزايد

البابا فرنسيس: النزاع بين روسيا وأوكرانيا مشكلة سياسية

الهدنة في السودان تشق دربها في طريق ملغوم بالاشتباكات المتقطعة

مسؤول ايراني: سنضع على جدول أعمالنا تنمية العلاقات السياحية مع السعودية