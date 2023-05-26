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القناة 14 العبرية: اصابة مستوطنة بإطلاق نار في منطقة مستوطنة كوخاف يعقوب قرب القدس

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

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