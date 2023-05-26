الرئيس الأوزبكي يزور طهران في الاسابيع القليلة المقبلة

العالم- ايران

وبحسب التقرير الصادر اليوم الجمعة عن منظمة التنمية التجارية الايرانية، فقد التقى السفير الأوزبكي في طهران "بهادرعبد الله ييف" مع رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية "مهدي ضيغمي" في مبنى المنظمة بيحث تناقشا حول التخطيط لعقد لجنة

مشتركة بين إيران وأوزبكستان في العاصمة الاوزبيكة "طقشند" والزيارة المرتقبة للرئيس الأوزبكي "شوكت ميرضيايف" إلى طهران في الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي هذا اللقاء أكد الطرفان على ضرورة توسيع العلاقات التجارية بين البلدين من خلال إبرام اتفاقية تجارية تفضيلية وإزالة العقبات التي تعترض طريق رجال اعمال البلدين.

كما واعتبر السفير الأوزبكي في طهران أن إيران هي أقرب طريق لأوزبكستان للوصول إلى البحر وطالب بإزالة العوائق أمام عبور البضائع عبر إيران.

وفي اشارة الى انه ومع ازالة حواجز العبور سيصل التبادل التجاري بين إيران وأوزبكستان إلى 4 مليارات دولار، اعرب السفير الأوزبكي في طهران عن امله في ان يتم التوقيع على خارطة طريق التبادل التجاري بين البلدين التي تستهدف التجارة بمليار دولار من قبل الجانبين خلال زيارة رئيس أوزبكستان لطهران.

وأعلن "عبد الله ييف" عن اهتمام أوزبكستان بعقد مؤتمرات أعمال وبرامج خاصة لتواصل رجال الأعمال في البلدين.

وبدوره اشار "مهدي ضيغمي" الى جهود إيران المبذولة لإزالة العوائق في طريق عبور البضائع الأوزبكية، وصرح بانه يتم التخطيط لعقد مؤتمر الأعمال بين إيران وأوزبكستان بحضور رجال أعمال البلدين خلال زيارة الرئيس الاوزبكي إلى طهران المرتقبة في الاسابيع القليلة القادمة.