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وزارة الكهرباء تُعيد التيار الحكومي لستة آلاف منزل في العاصمة صنعاء

وزارة الكهرباء تُعيد التيار الحكومي لستة آلاف منزل في العاصمة صنعاء
الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

نفّذت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم الجمعة، حملة ضبط المحطات الكهربائية التجارية المخالفة في إطار العاصمة صنعاء.

العالم اليمن

وأكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي استمرار حملة ضبط المخالفين للتسعيرة المقرة والمعلنة من قبل وزارة الكهرباء، واستبدال التيار الكهربائي بالحكومي.

وأشار إلى أن حملة الضبط للمحطات المخالفة تأتي بناءً على الأحكام القضائية الصادرة عن نيابة الصناعة والتجارة بحق المحطات المخالفة لما فيه مصلحة المواطنين، وعدم تعريضهم لجشع تجار المحطات الخاصة.

فيما أشار مديرا كهرباء المنطقة الثانية يحيى السراجي والثالثة عبدالرحمن زيد إلى أن الحملة التي تم تنفيذها اليوم شملت أحياء وحارات منطقة بيت معياد، وشارع 16.

وأكدا أن الحملة استهدفت إعادة التيار الكهربائي الحكومي لستة آلاف منزل.

ونوه السراجي وزيد بتفاعل المواطنين مع الحملة التي تنفذها وزارة الكهرباء ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء والمناطق التابعة لها من خلال تجاوبهم مع حملة الوزارة الهادفة تصحيح وضع المحطات التجارية الخاصة وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

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وزارة الكهرباء تُعيد التيار الحكومي لستة آلاف منزل في العاصمة صنعاء

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