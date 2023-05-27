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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة المحتلة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة المحتلة
الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

أصيب عدد من الفلسطينيين، يوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في مدن المحتلة.

العالم - فلسطین

وفي نابلس، أصيب 5 فلسطينيين جراء استنشاق الغاز خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس.

وفي قلقيلية، أصيب شابان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا باستمرار اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في مختلف محافظات الوطن.

وأفاد الناطق الإعلامي في اقليم قلقيلية مراد شتيوي ان جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها مباشرة باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز مما أدى لوقوع إصابتان بين صفوف الشبان والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.

وأكد شتيوي قيام جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي صوب سيارة المسيرة مما أدى لإعطاب إطاراتها دون وقوع إصابات.

وأوضح شتيوي ان مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال بعد اقتحامهم للبلدة واعتلاء أسطح منازل المواطنين لاستخدام قناصتهم فيما تصدى لهم الشبان بالحجارة واجبروهم على الفرار بعد كشف كمين دون تسجيل اعتقالات.

وأشار شتيوي ان المئات من أبناء البلدة خرجوا بمسيرتهم الأسبوعية بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب مرددين الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في جميع انحاء الوطن ردا على تصاعد اعتداءات المستوطنين وإرهابهم.

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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة المحتلة

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