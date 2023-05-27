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بريطانيا.. ارتفاع تاريخي لأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية

بريطانيا.. ارتفاع تاريخي لأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية
السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، ارتفاع أسعار المواد الغذائية لمستوى تاريخي في البلاد بـ25%، وأشارت دراسة إلى أنه لو بقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لسجلت نموا بنسبة 17 بالمائة.

العالم - أوروبا

ونقلت الصحيفة ذلك عن نتائج دراسة أجرتها "مدرسة لندن للاقتصاد"، وبيّنت وفقا للمحلّلين ارتفاع تكلفة السلع الاستهلاكية الأساسية في بريطانيا بنسبة 46٪ مقارنة مع العام 2022.

وشدّد الخبراء أيضا على أن القيود البيروقراطية المرتبطة بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، تكلف مواطني بريطانيا 6.95 مليار جنيه إسترليني، أي ما مقداره 250 جنيها إسترلينيا لكل أسرة.

يُشار إلى أنه في وقت سابق من فبراير 2023، سجلت أسعار المنازل انخفاضا في المملكة المتحدة بنسبة 1.1 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من 2022.

وكان هذا التراجع بمثابة رقم قياسي خلال السنوات الـ11 الماضية.

هذا ويعزو خبراء بنك Nationwide Building Society الانخفاض في تكلفة الإسكان إلى انخفاض طلب المستهلكين، والذي تأثر بارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات الرهن العقاري.

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بريطانيا.. ارتفاع تاريخي لأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية

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