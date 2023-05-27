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نسج علاقات إقليمية على حساب التحالفات مع القوى الدولية + فيديو

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2023.05.27 – أكد الأكاديمي والكاتب السياسي د.وسام إسماعيل أن الدول الإقليمية أخذت تضع المصالح الإقليمية في أعلى سلم أولوياتها على حساب التحالفات مع القوى الدولية، في قرار باتجاه تصفير المشاكل وحلحلة الملفات.

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال وسام إسماعيل: لا يمكن إلا أن نقول إن مصر قطب إقليمي لا يمكن أن نتخطاها، ولا يمكن أن يتم التعاطي معه على أنه هامشي، ولذلك يفترض تصويب الأنظار إلى علاقة مصر مع الأطراف الإقليمية الفاعلة، إن كان في دول الخليج الفارسي أو الجمهورية الإسلامية أو تركيا أو غيرها من الدول التي تعتبر فاعلة على مستوى الإقليم.

وأضاف إن الذي يحدث الآن في منطقة الشرق الأوسط هو أنه وبعد أكثر من عقد على الحروب والنزاعات والخلافات.. يظهر أن هناك قرار باتجاه تصفير المشاكل وحلحلة الملفات ونسج علاقات إقليمية تضع المصالح الإقليمية في أعلى سلم أولوياتها على حساب التحالفات مع القوى الدولية.

وأوضح وسام إسماعيل: إنطلاقا من الجو الذي يسود من الانفتاح العربي على سوريا والعلاقة المستجدة بين الجمهورية الإسلامية والسعودية.. يفترض أن يكون هناك نوع من الحلحلة لهذه الملفات، مع الإشارة إلى أن الجانب المصري يوحي إلى أن الملف معقد وأنه لا يمكن حله بهذه السهولة أو بمدة زمنية قصيرة، وصدرت عدة تصريحات تدلل على ذلك.

وخلص إلى القول: لكن اعتقد أن الخيار الآن بالنسبة لمصر أو للجمهورية الإسلامية هو الذهاب باتجاه إعادة لملمة الملفات الخلافية، والتركيز على الملفات التي يمكن التوافق عليها من أجل تطبيع علاقة أو رسم أطر لعلاقات.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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