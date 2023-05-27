الخارجية الإيرانية ترد على التصريحات الأخيرة لرئيس أوكرانيا

العالم - ايران

وقال ناصر كنعاني في تصريح له إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت دائما أنها ضد الحرب في أوكرانيا واستمرارها، وتأسف جدا لآلام ومعاناة شعب أوكرانيا، وتؤكد على ضرورة إيجاد حل سياسي لإنهائها في أقرب وقت ممكن، وهي مستعدة لتقديم المساعدة لتحقيق ذلك.

وأكد كنعاني أن تكرار الادعاءات الكاذبة لرئيس أوكرانيا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ينسجم مع الحرب الدعائية والإعلامية للمحور المناهض لإيران ضد حكومة وشعب إيران، ويتم بهدف تحصيل أكبر قدر ممكن من الأسلحة والمساعدات المالية من الدول الغربية.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الادعاءات والاستعراضات السياسية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تغير من حقائق الحرب في أوكرانيا، وأشار إلى استعداد إيران لمواصلة مباحثات الخبراء مع أوكرانيا، وأضاف: إن تجنب الجانب الأوكراني مباحثات الخبراء مع الجانب الإيراني لبحث الادعاءات يؤكد عدم صحة هذه المزاعم ووجود أهداف ودوافع سياسية محددة وراء هذه الاتهامات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.