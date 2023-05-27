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في زمان الرئيسين خاتمي و مبارك..

الأشعل: واشنطن أجهضت اتفاقاً لإعادة العلاقات بين مصر وإيران + فيديو

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

القاهرة (العالم) 2023.05.27 – شدد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق د.عبد الله الاشعل أن سلطان عمان سوف ينجح في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران، مبينا أن واشنطن قد أجهضت في زمان الرئيسين خاتمي و مبارك اتفاقاً لإعادة العلاقات بين البلدين.

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أكد عبد الله الاشعل أن الدور العماني نشط دائما ومختلف تماما عن سياسات الدول الإقليمية، وأوضح أن سلطنة عمان لم تنضم إلى دول مجلس التعاون في الحرب بين العراق وإيران، وأضاف: بعدها دخلت على الخط للتسوية أيضا، ثم دخلت على الخط بعد ذلك لتسوية العلاقات المتأزمة بين واشنطن وطهران بسبب الملف النووي.

وفي جانب آخر من حديثه أشار إلى أن: الموقف بين مصر وبين إيران لا توجد مشكلة مطلقة بين البلدين، وإيران هي التي قطعت العلاقات مع مصر سنة 79 ظنا منها أن مصر سوف ترجع عن كامب ديفيد والسلام، ولكن ثبت بعد ذلك أن هناك تقارب ساداتي أميركي إسرائيلي قبل أن تكون معاهدة، فالتقارب المصري الأميركي على الخط الوثيق.

وشدد الأشعل: سوف ينجح سلطان عمان في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران وهناك الكثير من الإشارات المصرية بأنها ترحب، ونذكر أن إيران ومصر في أيام الرئيس خاتمي والرئيس مبارك كانوا على وشك أن يوقعوا بيان مشترك بإعادة العلاقات في جنيف ولكن تدخلت الولايات المتحدة في آخر لحظة وأعاقت هذا الموضوع.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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في زمان الرئيسين خاتمي و مبارك.. الأشعل: واشنطن أجهضت اتفاقاً لإعادة العلاقات بين مصر وإيران + فيديو

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