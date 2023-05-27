العالم - ما رأيكم

ويبينون أن الذي يحدث الآن في منطقة الشرق الأوسط هو أنه وبعد أكثر من عقد على الحروب والنزاعات والخلافات.. يظهر أن هناك قرار باتجاه تصفير المشاكل وحلحلة الملفات ونسج علاقات إقليمية تضع المصالح الإقليمية في أعلى سلم أولوياتها على حساب التحالفات مع القوى الدولية.

ويشدد هؤلاء أن الخيار بالنسبة لمصر أو للجمهورية الإسلامية بات الآن الذهاب باتجاه إعادة لملمة الملفات الخلافية، والتركيز على الملفات التي يمكن التوافق عليها من أجل تطبيع علاقة أو رسم أطر لعلاقات

كما يشدد دبلوماسيون سابقون أن سلطان عمان سوف ينجح في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران.

فما رأيكم:

- كيف تبدو ملامح التقارب بين مصر وإيران بعد حل الخلافات بوساطة عمانية؟

- ما الرابط بين زياره سلطان عمان لطهران بعد القاهرة والعمل على إظهار التقريب؟

- ما الذي تحدثه عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران على مستوى تطورات المنطقة؟

- هل يأتي المسعى العماني على عكس ما تريده واشنطن ويزيد في قلق الكيان؟