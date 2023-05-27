الاحتلال قلق من صاروخ "خيبر" الإيراني

العالم - غياهب الكيان

وأبرز هذه الأحداث صاروخ "خيبر" البالستي الاستراتيجي الذي كشفت عنه إيران والذي أثار قلق الاحتلال، و كذلك ارتفاع وتيرة استعراضات التهديدات الصهيونية ضد إيران والتهديد باستهداف منشآتها النووية، وأيضا إقرار الموازنة بعد خلافات داخل حكومه نتانياهو.. يرضي بن غفير ويعمق الانقسام الداخلي.

ويشاركنا في هذه الحلقة المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ حسن حجازي.

وبعد الكشف عن صاروخ خيبر الإيراني الاستراتيجي أبدت أوساط العدو قلقا كبيرا من هذا الإنجاز العسكري الإيراني الذي يصب في زيادة قدرة الردع الإيرانية ضد الكيان بحسب إعلام العدو.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..