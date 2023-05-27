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انطلاق عملية 'سيوف الحق' بـ 3 محافظات عراقية ضد 'داعش'

انطلاق عملية 'سيوف الحق' بـ 3 محافظات عراقية ضد 'داعش'
السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم السبت، انطلاق المرحلة الخامسة من عملية سيوف الحق بتخطيط من قيادة العمليات المشتركة في ثلاث محافظات.

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان : "على بركة الله، وعلى ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة انطلقت في الساعة 600 من صباح اليوم السبت، المرحلة الخامسة من عمليات سيوف الحق واستنادا الى معلومات استخبارية في ديالى وطوز خرماتو وكركوك".

وأضافت، أن "العملية تأتي لملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية في المناطق ذات الاهتمام الامني المشترك بين المركز والإقليم شاركت فيها قوات الجيش والبيشمركة والحشد الشعبي بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش والمفارز الفنية من مدير الاستخبارات العسكرية والصنوف الساندة والخدمية الاخرى وبحضور رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة".

وأشار البيان الى، أن "العملية جاءت بتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة، حيث اشاد رئيس أركان الجيش بالعملية والعمل المشترك"، مشدداً على "ضرورة الإستفادة من المعلومات الاستخبارية الدقيقة".

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