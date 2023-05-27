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سلاح الجو الإيراني يعتبر قوة جوية فريدة في المنطقة

سلاح الجو الإيراني يعتبر قوة جوية فريدة في المنطقة
السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر قائد قاعدة الشهيد لشكري الجوية في طهران الطيار " مسعود جعفري "، سلاح الجو في الجمهورية الاسلامية الإيرانية بأنه قوة جوية فريدة في المنطقة، مؤكدا امتلاك الجيش الايراني طائرات شرقية وغربية ويقوم بصيانتها في داخل ايران الاسلامية بدءا من أبسط الأعمال الى اطثرها تعقيدا دون الاعتماد على أي بلد آخر.

العالم - ايران

وشدد الطيار " جعفري " على أن هذا الامتياز يعود لعدة أسباب منها تنوع الطائرات، موضحا أن هذه القاعدة تضم طائرات تدريبية و تكتيكية.

وقال المسؤول: ان هذا التنوع ازداد بعد انتصار الثورة الاسلامية لإستخدام الطائرات الشرقية مثل F-7 وايلوشين وسوخوي وميغ 29، اضافة الى أن منتسبي القاعدة التقنيين والطيارين يقومون بصيانه هذه الطائرات بكل راحة وسهولة، مما يظهر أن القوى الانسانية في سلاح الجو قوية وملتزمة وخبيرة للغاية.

وأضاف قائد قاعدة الشهيد لشكري الجوية في طهران قائلا: ان سلاح الجو في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية يملك طرازين من الطائرات الشرقية والغربية، ويقوم بصيانتها على أفضل وجه.

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