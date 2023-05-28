تهديد السيد نصرالله للعدو الاسرائيلي وصاروخ خيبر الايراني وهفوات بايدن المتكررة

في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع كتب عباس ...نعم والف نعم للمقاومة التي حمت لبنان من السرطان الاسرائيلي وحمته من التكفيرين ، نشكر الله على النعمة الالهية التي انعمها علينا في عصرنا هو ان رزقنا بقائد شجاع ومؤمن السيد حسن نصرالله ورجالا لا يخافون لومة لائم الذين ابدعوا في ميادين القتال وحققوا المعجزات.

وكتبت ريحانة... كثر هم الذين اعتبروا أنه بخروج إسرائيل من لبنان قد انتهى الأمر وعلى المقاومة أن ترتاح وتخلد للنَّوم لكن الحاج قاسم والحاج عماد والأخوة كانوا مصممين منذ اليوم الثاني للتحرير عام 2000 أن نبدأ الاستعداد للحرب المحتلمة”. سماحة السيِّد حسن نصرالله.

وغرد حسن عليان ... خطاب سماحة السيد حسن نصرالله له نكهة خاصة تفوح منه روح النصر الاتي.. السيد رسم مسار جديد واظهر عناصر القوة وقال لنتنياهو ليس انت من يحدد توقيت المعركة الكبرى.. محور المقاومة من يحدد واذا حصلت ستأخذ اسرائيل الى الهاوية او الزوال.

هذا وقد أزاحت ايران الستار عن صاروخها الباليستي "خيبر"، وهو من أكثر الصواريخ تطورا، إذ يبلغ مداه الفي كيلومتر، وبرأس حربي شديد الانفجار يزن ألفا وخمسمئة كيلوغرام، وقد أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني إن صاروخ خيبر حمل رسالة للأعداء وهي الإصرار على الدفاع عن الوطن وعن منجزات الثورة الإسلامية.

وحول هذا الموضوع كتب نشطان الدين ... صاروخ خيبر الباليستي الإيراني المرعب يثير مخاوف أمريكا وإسرائيل.

ابو علي المسعدي كتب... صاروخ خيبر ...يعلمون ماذا حدث في خيبر من تنكيل واليوم يعود التاريخ بصاورخ خيبر ..

وقال محمد الجاسم ... بعدان كشفت الدفاع الإيرانية النقاب عن الجيل الرابع من صاروخ (خرمشهر)المسمى(خيبر) تصاعدت هستيريا الرعب الأمريكي من واشنطن، وعدت ذلك تهديدًا لأمنها(القومي).

والى موضوع آخر، وثّق المواطن الفلسطيني نواف السلايمة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية منزله، الأربعاء، في الساعة الرابعة والنصف فجرًا. واعتقلت تلك القوات ابنه أيهم ابن الثلاثة عشر عاما في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بعد أن خربت محتويات المنزل بحجة التفتيش.

وغرد بو ناصر الحميداني... هذا البطل الشامخ عمره ١٣ سنة تأتي قوة إسرائيلية مدججة بالسلاح آخر الليل لتعتقله من منزل والده.

وكتب نفحات مقدسية ...والد الطفل المقدسي أيهم السلايمة يوثق لحظات اعتقال نجله "الطفل" وتفتيش منزله ... جيش الاحتلال يحضر بالعدة والعدد لاعتقال طفل.

تهاني صبوح غرد... فلينظر هذا العالم الذي يرى بعين واحدة لحالات الاعتقال لاطفال فلسطين وهذه حالة من مئات الحالات التي تم اعتقالها للطفل ايهم السلايمة حتى اصبح عدد الاطفال في سجون الاحتلال اكثر من 200 طفل.



هذا وقد ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن زلة لسان أخرى، ويبدو هذه المرة وهو يشير الى دور بيلوسي في انقاذ الاقتصاد الامريكي ابان الكساد العظيم .. كساد ضرب امريكا عام 1929 وانتهى عام 1941 اي بعد عام فقط من مولد بيلوسي عام 1940.

وغردت مي العصيمي... ربما الموقف لايعدو كونه هفوة من هفوات بايدن المتكررة!

وكتب حسن... هفوات وسقطات بايدن غير طبيعيه وغير مألوفه كرئيس دوله عظمى.

وغرد شو صار ... هفوات بايدن تتكرر.. بات الجميع يعرف أن الرئيس الأمريكي، جو_بايدن، كثيرا ما يتحدث بأشياء غريبة، ولديه تصرفات أغرب وغير مفهومة.

وفي موضوع آخر، سخِر عضو مجلس النواب الهولندي والسياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز مما قال إنه تزايد المسلمين في هولندا، وأضاف أن مشاهدتهم وهم يؤدون الصلاة في طرقات هولندا تعبّر عن تجريد هولندا من هويتها. وليست هذه المرة الأولى التي يحرض فيها فيلدرز على المسلمين، إذ عُرف ببث رسائل الكراهية ضدهم منذ سنوات، في سعيه لطردهم من البلاد.



وكتب زياد البخيتي ... في ظل الانتشار المتزايد للإسلام في العالم، عدو الإسلام الأول في هولندا خيرت فيلدرز يتوجع صارخاً من تزايد أعداد المصلين في الشوارع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.

وكتب حرية امل... البرلماني الهولندي المتطرف (خيرت فيلدرز) يُعبر عن انزعاجه بسبب تزايد المسلمين في هولندا ، وانتشار المساجد ومظاهر صلاة الجماعة فيها . " قل موتوا بغيظكم "

وغرد ابو سالم... نائب متطرف يشكو من تزايد عدد المسلمين في هولندا .. يتحدثون عن حرية الراي والمعتقد وهذه هي افعالهم.