شاهد.. ماذا تقول استطلاعات الرأي عن انتخابات تركيا الرئاسية؟

وقال مراسلنا: ان استطلاعات الرأي اشارت الى ان احد المتنافسين متقدم على الآخر، ولكن تبقى المفاجآت موجودة بشكل مستمر، خاصة وان الكثير من الاتراك قد توجهوا الى صناديق الاقتراح صباح اليوم.

واكد ان رئيس تحالف المعارضة كان قد اعتمد اسلوباً معيناً غير الاسلوب الذي بدأ به في جولته الاولى، كذلك ان رجب طيب اردوغان كان يحذر من هناك مخططات في حال نجحت المعارضة التركية، مشيراً الى ان الكل كان يستقطب من خلال خطاباته الناخبين بالادلاء لصالحه في صناديق الاقتراع.

ورأى مراسلنا، ان استطلاعات الرأي تميل وترجح تقدم اردوغان، وان هناك تصريحات كشفت جزءاً من تفرق المعارضة الى حد ما، وليس لديها موقفاً واضحاً ولم تخاطب الناخبين بالخطاب الذي اعتمدته في الجولى الاولى، ما اظهر نوعاً من التشتت لدى الناخب التركي الذي يتوجه الان الى صناديق الاقتراع.

هذا ويصوت الأتراك اليوم الأحد في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو.

وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وتغلق في الخامسة مساء. ويحق التصويت في جولة الإعادة لنحو اربعة وستين مليون ناخب منهم ما يقارب ثلاثة ملايين ونصف المليون تركي مقيم في الخارج أدلوا بأصواتهم قبل عدة ايام.

وبحسب استطلاعات الرأي من المرجح أن يفوز أردوغان في هذه الجولة بنسبة ثلاثة وخمسين فاصل سبعة بالمئة بعدما كان قد فشل في الجولة الاولى في الحصول ما يزيد على خمسين بالمئة لحسم السباق الرئاسي.

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