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بحث 'سوري بحريني عماني' سبل تعزيز التعاون الصحي

بحث 'سوري بحريني عماني' سبل تعزيز التعاون الصحي
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش مع وزيرة الصحة البحرينية الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن ووزير الصحة العماني الدكتور هلال السبتي سبل تعزيز التعاون الصحي فيما بينهم.

العالم- سوريا

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة 76 من اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

وناقش الوزير الغباش مع نظرائه ضرورة تكثيف التعاون الصحي المشترك وتبادل الخبرات العلمية والعملية، إضافة لاستعراض المواضيع المتعلقة بالمستجدات والتطورات الصحية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأعرب الدكتور الغباش عن شكره وتقديره للبلدين على الموقف الإنساني وتقديم المساعدات خلال كارثة الزلزال، مشيرا إلى ضرورة التنسيق والتعاون للارتقاء بواقع الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطنين والوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.

يذكر أن جمعية الصحة العالمية هي هيئة صنع القرار في المنظمة، وتحضر أعمالها وفود من جميع الدول الأعضاء فيها، ويركز جدول أعمالها الذي يعده المجلس التنفيذي على مواضيع محددة في مجال الصحة.

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