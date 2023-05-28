220 صهيونيا يقتحمون المسجد الأقصى

العالم- فلسطين

وقالت مصادر مقدسية، إن 220 مستوطنا وشرطيّا صهيونيا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم الأحد، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

في المقابل تواصل شرطة الاحتلال سياسية التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته.

ودعت جماعات ومنظمات الهيكل المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى بشكل جماعي ومكثف في عيد الأسابيع، قابلها دعوات فلسطينية لشد الرحال إليه والتصدي للاقتحامات.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات صهيونية، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا.