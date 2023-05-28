الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣
١١:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

220 صهيونيا يقتحمون المسجد الأقصى

220 صهيونيا يقتحمون المسجد الأقصى
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

اقتحم 220 مستوطنا وشرطيا صهيونيًا، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة.

العالم- فلسطين

وقالت مصادر مقدسية، إن 220 مستوطنا وشرطيّا صهيونيا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم الأحد، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

في المقابل تواصل شرطة الاحتلال سياسية التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته.

ودعت جماعات ومنظمات الهيكل المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى بشكل جماعي ومكثف في عيد الأسابيع، قابلها دعوات فلسطينية لشد الرحال إليه والتصدي للاقتحامات.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات صهيونية، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

روابط ذات صلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية قوات الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في زيارة رسمية تستمر يومين.. "سلطان عمان يصل لـــ" إيران" مع وفد رسمي رفيع المستوى

"حاكم دارفور" يوجه "دعوة خطيرة" لـمواطنيه في الإقليم

مذكرة تفاهم لتأسيس شركة تأمين مشتركة سورية إيرانية

220 صهيونيا يقتحمون المسجد الأقصى

بالفيديو.. ما هي تطورات العملية الانتخابية في تركيا؟

استئناف التبادل التجاري بين إيران وأفغانستان