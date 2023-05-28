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"حاكم دارفور" يوجه "دعوة خطيرة" لـمواطنيه في الإقليم

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

دعا حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، المواطنين في دارفور إلى حمل السلاح لحماية ممتلكاتهم، بعد تضاعف الاعتداءات عليهم.

العالم - السودان

وقال مناوي في تغريدة على (تويتر) اليوم: "قد تضاعفت الاعتداءات علي المواطنين ،وكثيرون لا يرغبون في سلامة وحقوق المواطنين ، يتعمدون علي تخريب المؤسسات القومية،لذا ،أدعو مواطنينا الكرام جميعاً”اهل دارفور "شيبا وشبابا ، نساءا ورجالا ، ادعوهم بحمل السلاح لحماية ممتلكاتهم ، ونحن حركات الكفاح سنسندهم في جميع حالات الدفاع".

ويشهد إقليم دارفور حالة من الاضطراب منذ عام 2003، جراء النزاع الذي اندلع عقب حمل مجموعات مسلحة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الخرطوم، بدعوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن مقتل 300 ألف شخص، وتشريد 2.5 مليون شخص.

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