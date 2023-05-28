إشتباكات في السودان وحاكم دارفور يحثّ على حمل السلاح

العالم - خاص بالعالم

الهدنة في السودان في طريقها للتمديد مرة اخرى حيث قالت مصادر اعلامية سودانية ان القوى العسكرية المتحاربة ابدت موافقتها على تمديد الهدنة الانسانية وان هناك جهود تبذل لتمديد الهدنة المقرر انتهاؤه مساء الاثنين.



هذا وكان الجيش السوداني اعلن في وقت سابق أنه يبحث تمديد وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع مجددا التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقع في جدة في عشرين مايو الحالي.



قوات الدعم السريع ايضا اعلنت موافقتها على تمديد الهدنة مضيفة انها تؤكد استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات لمناقشة إمكانية التوصل إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية.

وقالت في الوقت نفسه، إنها تواصل مراقبة الهدنة لاختبار مدى جدية والتزام الطرف الآخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه.



هذا وكانت السعودية وامريكا الراعية لاتفاق الهدنة دعت الاطراف المتحاربة إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار وقالت ان اتفاق جدة ساهم في تحقيق بعض الهدوء في المواجهات التي اندلعت قبل أسابيع لكنه لم يسفر عن توصيل الكثير من المساعدات الإنسانية للمدنيين.

مضيفة في بيان سعودي اميركي ان طرفي الصراع لم يلتزما بوقف كامل لاطلاق النار وانهم شنوا هجمات متبادلة كما رصدت وجود قناصات واشتباكات مضيفة ان انتهاك الهدنة شمل احتلال منازل مدنيين وشركات خاصة ومبان عامة.

ميدانيا قالت مصادر سودانية إن اشتباكات عنيفة دارت خلال الليل في العاصمة الخرطوم وأمدرمان المجاورة.

فيما ذكر مراقبون لحقوق الإنسان أن قتالا شرسا وقع في مدينة الفاشر إحدى المدن الرئيسية في إقليم دارفور بغرب البلاد.

وذكرت مصادر ان عدد القتلى بالولاية ارتفع نتيجة تحول الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع إلى مواجهات قبلية إلى نحو ثمنمئة وخمسين قتيلا، بينهم نحو 200 طفل.

كما دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي سكان الإقليم بمختلف فئاتهم إلى حمل السلاح لحماية ممتلكاتهم مضيفا إن الاعتداءات على المواطنين تضاعفت، متهما جهات لم يسمها بالتفريط في سلامة وحقوق المواطنين، وتخريب المؤسسات القومية عمدا.

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