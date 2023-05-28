قراءة في نتيجة الانتخابات الرئاسيه التركية وفوز أردوغان

العالم - خاص بالعالم

واشار مراسلنا الى انه رغم تلك التحالفات الموجودة وحالة الاستقطاب، خرجت هتافات لانصار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يتجمهرون الان ويقتربون من القصر الجمهوري، ومن المتوقع بعد نصف ساعة ان يلقي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خطاب النصر.



فيما أكد الباحث في الشؤون الدولية حسن حردان، بان نتيجة فوز اردوغان كانت متوقعة حيث ان نتائج الانتخابات النيابية اظهرت تقدم حزب العدالة بمعنى ان احزاب المعارضة الستة لم تتمكن من ان تنتزع الغالبية في البرلمان التركي وهذا عكس ان حزب العدالة والتنميه لا زال يحظى بالاغلبيه حتى لو كانت الاغلبية ضئيلة

ولفت ملاذ مقداد الباحث في الشأن السياسي ان الاتفاق لم يكن متكامل على برنامج اقتصادي اجتماعي سياسي ان المشكلة حقيقية هي ان المعارضين موحدين في اسقاط اردوغان ولم يستطيعوا ان يقدموا كريزما على الاقل تنافس اردوغان من الناحية الشخصية وثالثا انهم لم يقوموا بقراءة الانتخابات السابقة.

وحسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقع رئيس الجمهورية لدورة جديدة بعد انتهاء فرز أصوات المقترعين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.

وحصل الرئيس رجب طيب أردوغان٬ على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13% وذلك بعد فرز 99% من الأصوات.

وتأتي نتيجة الفوز غير الرسمية بعد فرز كامل أصوات الناخبين، وسيتم إعلان النتيجة الرسمية من الهيئة العليا للانتخابات لاحقاً، بعد النظر في الاعتراضات المقدمة من المعارضة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة امام انصاره في اسطنبول..

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية، وذلك أمام حشد من أنصاره في إسطنبول.

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