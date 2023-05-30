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المدلل: معركة ثأر الأحرار صنعت معادلة جديدة بالمواجهة مع الإحتلال

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

اكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي احمد المدلل، ان الاحتلال يعتبر ان حركة الجهاد رأس حربة المشاغلة والاشتباك في الضفة الغربية المحتلة.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"ضيف وحوار"، سيبث لاحقا مساء اليوم على شاشة القناة، قال المدلل:"أن ما يحدث في الضفة الغربية واضحا كيف ان الاحتلال الصهيوني يعتبر ان الجهاد الاسلامي هو راس حربة الاشتباك المستمر في الضفة الغربية".

ولفت المدلل:" ان معركة ثأر الاحرار قد جاءت تقديرا من الله سبحانه وتعالى أولا، لانها بالفعل صنعت معادلات جديدة لمرحلة جديدة في مواجهة الاحتلال الصهيوني ولم يكن الاحتلال الصهيوني يدرك مدى خطورة المعركة على قوة ردعه ان معركة ثأر الاحرار ادهشت العدو قبل الصديق لان حركة الجهاد الاسلامي اكدت بانها تتعامل بحكمة عالية وبحكمة وباقتدار وباداء قتالي لم يتوقعه الاحتلال الصهيوني".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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