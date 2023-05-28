هل تعثرت مفاوضات السلام في اليمن؟

العالم - المشهد اليمني

واضافت المصادر أن هناك تلكؤا سعوديا واضحا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا، وحملت الأوساط اليمنية واشنطن المسؤولية مشيرة إلى أن دخول الأميركيين على سير العملية التفاوضية أدى إلى تراجع الجانب السعودي وتلكؤه في التقدم نحو عملية سياسية حقيقية.

هذا وكان ‏رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى أعلن في وقت سابق تأخر جولة المفاوضات التي كان من المفترض أن تنطلق برعاية الأمم المتحدة.

فهل فعلا تعثرت مفاوضات السلام في اليمن؟

وماهي النقاط الخلافية بين الأطراف؟

ولماذا تراجعت دول العدوان؟

هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني من صنعاء عبدالمجيد الحنش عضو الوفد اليمني المفاوض ومن بيروت الإعلامي اليمني طالب الحسني.

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