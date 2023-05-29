كييف تتصدى لهجوم روسي بالمسيّرات المفخخة وصواريخ كروز

العالم - خاص بالعالم

حيث اعلن القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني ان استهداف روسي لمنشآت عسكرية وبنية تحتية مهمة مشيرا الى اسقاط 29 من أصل خمسة و ثلاثين طائرة مسيرة و 37 من أصل اربعين صاروخ كروز.



وقد وصف فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف الهجوم الجوي الخامس عشر الذي تشنه روسيا على العاصمة منذ بداية الشهر الجاري بانها ليلة أخرى صعبة لكييف.

لكنه قال ان الهجوم لم يسبب في وقوع أي أضرار كبيرة أو إصابات فيها. وبالرغم من هذا فقد تركت الهجمات الليلية الروسية اثرها على مناطق اخرى من اوكرانيا.

حيث اعلن الجيش الأوكراني اصابة بعض منشآت البنية التحتية في ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود باضرار بعدما اندلع حريقا نتيجة للضربة تم اخماده بسرعة، لكن لم تحدد اوكرانيا ما اذا كان تلك الاضرار ستؤثر على صادرات الحبوب التي تنطلق من ميناء أوديسا ام لا.



كذلك اعلنت سلطات منطقة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا ان عدوتها قصفت هدفا عسكريا في المنطقة لا تزال فرق الإنقاذ تكافح الحرائق التي اندلعت في منشآت لتخزين الوقود وزيوت التشحيم والذخيرة.

كما شهدت مناطق أخرى في شرق أوكرانيا هجمات متبادلة بين القوات الروسية والأوكرانية.



في المقابل، لم تعلق روسيا حتى الان على هذه الهجمات لكن السلطات الموالية لروسيا اعلنت إن قصفا أوكرانيا استهدف مناطق مدنية ومباني سكنية في دونيتسك و مقاطعة بيلغورود الحدودية.

كما اعلنت السلطات في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا تحييد مسيرات حاولت الاقتراب من منشأة نفطية اكدت أن البنية التحتية للمنشأة لم تتضرر.

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