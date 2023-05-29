الدول المعروفة بالصناعات الدفاعية في العالم تسعى لشراء أسلحة إيرانية

العالم - ايران

وقال العميد قلندري في حوار اجرته معه وكالة انباء "فارس": ان مختلف الدول ترغب في ان يكون دور للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الإنتاج المشترك. اذ إن معرفة الدول المختلفة بمستوى التقنيات الإيرانية واختلاف هذه التكنولوجيا مع ما تملكه هي نفسها قد جعلها ترغب بالتعاون معنا.

واضاف: نقطة أخرى قد لا نتمكن من الإعلان عنها صراحة، هي أن الدول التي تتطلع إلى شراء معدات وأسلحة إيرانية ، هي نفسها من بين الأسماء المعروفة في هذا المجال. ومع ذلك ، فهي تعلم أن الجمهورية الإسلامية، بالاعتماد على معرفة وتكنولوجيا شبابها ، قد سلكت طريقًا ينبهرون به ويتساءلون كيف سلكنا هذا المسار وحققنا مثل هذا النجاح الكبير على الرغم من الكثير من العقوبات المفروضة علينا وغلق جميع الأبواب امامنا.

يتبع....