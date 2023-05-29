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الدول المعروفة بالصناعات الدفاعية في العالم تسعى لشراء أسلحة إيرانية

الدول المعروفة بالصناعات الدفاعية في العالم تسعى لشراء أسلحة إيرانية
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

اعلن مسؤول الشؤون الدولية بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد حمزة قلندري بان الدول المعروفة بالصناعات الدفاعية في العالم تسعى لشراء الاسلحة الايرانية.

العالم - ايران

وقال العميد قلندري في حوار اجرته معه وكالة انباء "فارس": ان مختلف الدول ترغب في ان يكون دور للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الإنتاج المشترك. اذ إن معرفة الدول المختلفة بمستوى التقنيات الإيرانية واختلاف هذه التكنولوجيا مع ما تملكه هي نفسها قد جعلها ترغب بالتعاون معنا.

واضاف: نقطة أخرى قد لا نتمكن من الإعلان عنها صراحة، هي أن الدول التي تتطلع إلى شراء معدات وأسلحة إيرانية ، هي نفسها من بين الأسماء المعروفة في هذا المجال. ومع ذلك ، فهي تعلم أن الجمهورية الإسلامية، بالاعتماد على معرفة وتكنولوجيا شبابها ، قد سلكت طريقًا ينبهرون به ويتساءلون كيف سلكنا هذا المسار وحققنا مثل هذا النجاح الكبير على الرغم من الكثير من العقوبات المفروضة علينا وغلق جميع الأبواب امامنا.

يتبع....

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