وزير بريطاني أسبق: آسف لدعمي قراراً "أضر" العراق

وقال ميليباند في تصريح أوردته صحيفة “الغارديان” البريطانية: إن “البعض قد يرى الغرب على أنه منافق في موقفه المناهض لروسيا”.

وأضاف ميليباند، إن دعمه لغزو العراق إبان عمله كوزير سابق في حكومة رئيس الوراء البريطاني الأسبق توني بلبير يعد قرارا يدعو “للأسف العميق”.

وأوضح، أن “حرب 2003 والفترة المحيطة بها تسببت في ضرر حقيقي للمطالبات الغربية بالدفاع عن القيم الأساسية للنظام الدولي والعدالة”.

يذكر أن ديفيد ميليباند درس في جامعة أكسفورد، ثم التحق بمعهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) أحد أشهر المعاهد العلمية في الولايات المتحدة وذلك بعد حصوله على منحة دراسية عام 1988، وعرف عنه بولعه الشديد بتكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت، وكان أول وزير بريطاني يكتب مدونات على الإنترنت عندما كان وزيرا للبيئة.

وبدأ العمل السياسي بالالتحاق بوحدة السياسات التي كانت تعمل مباشرة مع توني بلير عام 1994، ثم أصبح عضوا في البرلمان عام 2001، وفي 5 آيار/ مايو 2005 تولى أول منصب وزاري له وذلك في حكومة توني بلير كوزير للدولة لشئون الجاليات والحكومة المحلية وبعدها عين وزيرًا للبيئة ثم وزيرًا للخارجية، وكان حينها يبلغ من العمر 41 ويعد أصغر من تولى هذا المنصب في المملكة المتحدة منذ ثلاثين عاما، واستمر بالمنصب لغايه استقالة حكومة بلير في 11 آيار/ مايو 2010.