الشرطة في كوسوفو تفرق بالغاز احتجاجات على الانتخابات في 4 بلديات 

العالم - خاص بالعالم

في توتر اقلق اوروبا اندلعت احتجاجات في زفيتسان احدى مقاطعات كوسوفو تطالب بمنع رؤساء بلديات ألبان منتخبين في اقتراع مثير للجدل من تولي مناصبهم في4 بلدات ذات غالبية صربية في شمال كوسوفو في ظل انتشار لقوات الأمن الخاصة في المنطقة منذ عدة أيام.

وقالت الشرطة في بيان إنها ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع عندما حاول المتظاهرون اختراق طوق أمني محاولين اقتحام مقر البلدية عنوة.

وكان هؤلاء قد فازوا في انتخابات محلية نظمتها سلطات كوسوفو في 23 نيسان/أبريل في أربع بلديات معظم سكانها من الصرب والذين قاطعوا هذه الانتخابات إلى حد كبير، فلم يشارك في الاقتراع سوى 1500 ناخب من أصل 45 ألفا مسجلين.



وقاطع الصرب، الذين غادر ممثلوهم السياسيون الإدارات المحلية في شمال كوسوفو في تشرين الثاني/نوفمبر في سياق مواجهة بين بلغراد وبريشتينا، قاطعوا الانتخابات البلدية التي نظمتها حكومة كوسوفو في نيسان/أبريل لإنهاء الفراغ المؤسسي.



وقد تكررت الصدامات منذ ايام خلال وصول رؤساء البلديات لتسلم مناصبهم برفقة قوات الشرطة.



واثر اندلاع الصدامات عززت قوة حلف شمال الاطلسي المنتشرة في كوسوفو من وجودها في الشمال و تحديدا في محيط بلدية زفيتسان وحث الناتو بلغراد وبريشتينا على استئناف الحوار برعاية الاتحاد الاوروبي لتخفيف التوتر. وقد أمر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الجمعة الجيش بأن يكون في حال تأهب و'التحرك' في اتجاه الحدود مع كوسوفو.



كما دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا السلطات في الاقليم إلى 'التراجع فورا واحتواء التصعيد وعبرت في بيان عن 'قلقها إزاء قرار صربيا رفع مستوى تأهب قواتها المسلحة عند الحدود مع كوسوفو'.



وفي موقف روسي حذر وزير الخارجية سيرغي لافروف من احتمال انفجار كبير في قلب اوروبا ومؤكدا دعمه للصرب في شمال الاقليم وقال انهم يدافعون عن حقوقهم مشيرا الى حالة التاهب للجيش و القرارالذي سيتخذه الرئيس الصربي.



ويشهد الإقليم الذي أعلن استقلاله عن صربيا في 2008، مواجهات متكررة في الشمال حيث تشجع بلغراد الصرب على تحدي سلطات البلاد التي تسعى لفرض سيادتها على المنطقة بكاملها.

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