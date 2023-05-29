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العبث بهوية المجتمع البحريني والصراع على النفوذ

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

فمتى ما يثير الريبة والشك عن سبب غياب مؤسسات الدولة المعنية بحراسة مكونات الوطن حيال الانحرافات الاجتماعية والاخلاقية التي تحدث في عدد من المناطق البحرينية، وذلك في سياق العبث بهوية المجتمع البحريني.

فالعابثون بالهوية يلوثون سمعة هذا الوطن المعروف بتاريخ ايمانه النظيف بشرف ابنائه ونزاهة شعبه كما قال العلامة السيد عبدالله الغريفي.

في موازاة ذلك، جاء اعتقال الشيخ محمد صنبور تلبية لمطلب صهيوني، وقد مثل ذلك هدماً للامن الداخلي وتهديداً ايضاً للسلم الاجتماعي كما قال آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وبين العبث بهوية المجتمع البحريني وتهديد السلام الاجتماعي تحدثت مواقع اعلامية فرنسية عن تصاعد الصراع على الحكم ولاسيما في المجال الامني بين نجلي الملك ناصر وسلمان بن حمد.

وحول هذا الموضوع استضاف برنامج "حديث البحرين" ضيفا هذه الحلقة:

من العاصمة اللبنانية بيروت.. الناشط السياسي البحريني ابراهيم المدهون

من مدينة قم المقدسة.. الناشط السياسي والقيادي في المعارضة البحرينية السيد مهدي الموسوي

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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