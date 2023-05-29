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مواطن يقفز من الطابق الخامس..

حريق هائل في مصر يسقط عددا كبيرا من الإصابات بمبنى حكومي

حريق هائل في مصر يسقط عددا كبيرا من الإصابات بمبنى حكومي
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

اندلع حريق هائل في مبنى للخدمات الحكومية بجوار جهاز 15 مايو في مصر، نتج عن ماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف وأسفر عن 23 مصابا دون وفيات.

العالم _ افريقيا

وعلى الفور توجه محافظ القاهرة، إلى مكان الحادث حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وجار التبريد.

وقرر محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى الذي شب به الحريق لبيان مدى تأثره بالحادث، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

وقفز شخص من الطابق الخامس هربًا من النيران في مبنى الحي الملاصق لجهاز مدينة 15 مايو بالقاهرة، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج في حالة حرجة نتيجة القفز من الطابق الخامس.

ودفعت قوات الحماية بـ 10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران والسيطرة قبل امتدادها لباقي الأدوار بالمبني.

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مواطن يقفز من الطابق الخامس.. حريق هائل في مصر يسقط عددا كبيرا من الإصابات بمبنى حكومي

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