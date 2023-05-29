السيد الحكيم يتحدث عن ضيف لديه رغبة كبيرة لزيارة العراق

وقال السيد الحكيم في حديث بحسب موقع “العهد نيوز”، إن “مصر تمثل الشقيق الأكبر للعرب والركيزة المهمة في العمل العربي المشترك”، مبيناً، أن “العلاقات العراقية- المصرية تاريخية”.

وأضاف، “عبرنا خلال اللقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن العراق يمثل درع الأمة ومصر روح الأمة لما تمتلكه من موقع استراتيجي يربط بين آسيا وافريقيا”.

وتابع، أن “العراق يشهد استقراراً أمنياً غير مسبوق”، مشيراً إلى، أن “العراق يشهد تعايشاً كبيراً بين المكونات العراقية، وهناك تفاهمات سياسية من خلال تشكيل ائتلاف إدارة الدولة الذي يمثل حاضنة لدعم الحكومة”.

وأكد:”إننا تشرفنا بلقاء شيخ الأزهر أحمد الطيب وسمعنا كلاماً مطمئناً ورغبة كبيرة من الشيخ لزيارة العراق”، مشيراً إلى أن “شيخ الأزهر يشعر بأهمية هذه الزيارة “.

وتابع: “نتمنى أن تتوفر الظروف الملائمة لزيارة شيخ الأزهر إلى العراق قريباً، حيث سيكون ضيفاً عزيزاً على العراقيين جميعا”.