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أمن السلطة الفلسطينية يقوم بحادثة غريبة خلال مداهمته منزل اسير

أمن السلطة الفلسطينية يقوم بحادثة غريبة خلال مداهمته منزل اسير
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

داهمت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة منزل الأسير عبد العزيز مرعي من بلدة أبو ديس، وطالبته بتسليم نفسه، رغم أنه معتقل في سجون الاحتلال ومحكوم عليه بالسجن المؤبد.

وبحسب موقع "المركز الفلسطيني للاعلام" في حادثة غريبة، اقتحمت أجهزة السلطة منزل الأسير مرعي أكثر من مرة، لاعتقاله بحجة ضرورة إحضاره للمحكمة على قضية قديمة كانت بعد اعتقالٍ سياسي أيام عمله في جامعة أبو ديس.

وقبل أسبوع اقتحمت مخابرات السلطة منزل مرعي، وهددت عائلته بضرورة تسليم عبد العزيز نفسه، مع العلم أنه معتقل في سجون الاحتلال منذ عام 2015 ومحكوم عليه بالمؤبد.

واختطفت مخابرات السلطة قبل يومين، شقيقه من الشارع، وما يزال مختطفاً للضغط على عبد العزيز لتسليم نفسه.

وكانت محكمة الاحتلال في مدينة القدس أصدرت حكماً بحق الأسير عبد العزيز مرعي بالسجن 35 عاماً، ودفع غرامة مالية قدرها 516 ألف شيكل، بزعم مساعدته للشهيد مهند الحلبي، في تنفيذ عملية طعن أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين.

والأسير مرعي هو من سكان بلدة أبو ديس، واعتقل بعد شهر تقريباً من تنفيذ الشهيد مهند الحلبي عملية الطعن.

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