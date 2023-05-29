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طائرة Be-200ES الروسية البرمائية تدخل الخدمة في صفوف القوات الجوية الجزائرية

طائرة Be-200ES الروسية البرمائية تدخل الخدمة في صفوف القوات الجوية الجزائرية
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

ظهرت الطائرة البرمائية الروسية Be-200ES التي دخلت الخدمة في صفوف القوات الجوية الجزائرية خلال بث تلفزيوني.

العالم _ افريقيا

ونشرت القوات الجوية الجزائرية في وقت سابق من الشهر، صورا للتدريبات التي أجريت على إحدى طائرات " Be-200" المخصصة لإطفاء الحرائق والتي صنعتها روسيا لصالح الجزائر.

ونشرت السفارة الروسية لدى مصر على صفحتها على "إنستغرام" هذه الصور وقالت "إن روسيا ستسلم الجزائر أربع طائرات من نوع Be-200 مخصصة لإطفاء حرائق الغابات المدمرة".

وكانت روسيا قد أعلنت في ديسمبر 2022 أنها بدأت باختبار أول طائرة من نوع " Be-200ES" مخصصة لوزارة الدفاع الجزائرية، وأن هذه الطائرة هي الطائرة رقم 19 من أسرة طائرات "Be-200"، لكن نسخة "ES" المعدلة ستكون مجهزة بكابينة ذات نوافذ زجاجية كبيرة ومعدات مصممة للعمل في الأجواء الحارة والإستوائية.

وتم تصميم طائرات "Be-200" لتكون قادرة على الإقلاع والهبوط من المدرجات الأرضية ومن على سطح الماء، لتعمل كطائرات نقل وإنقاذ وطائرات لإطفاء الحرائق، ويبلغ الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع 37900 كلغ، كما يمكنها التحليق بسرعة 710 كلم/سا، وعلى ارتفاعات تصل إلى 8000 م.

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