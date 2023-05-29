اندلاع مواجهات بين مجموعتين مسلحتين في العاصمة الليبية

العالم _ افريقيا

وبث التلفزيون الليبي مقاطع مصورة نشرها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، توثق الاشتباكات وما نتج عنها من أعمال عنف وشغب.

واندلعت مواجهات بين قوات جهاز الردع واللواء 444، المواليين لحكومة الحميد الدبيبة في طرابلس، بعدما تم توقيف أحد عناصر اللواء 444.

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر طبية وتقارير إعلامية محلية، بإصابة عدد من سكان طرابلس بجروح طفيفة خلال المواجهات التي اندلعت ليل الأحد وامتدت إلى عدة أحياء.

وذكر جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس أن رجلا أصيب بشظية في يده نتيجة الاشتباكات في منطقة عين زاره.

وأشار الجهاز إلى خروج إحدى سيارات الإسعاف التابعة لطوارئ عين زاره من الخدمة مؤقتا، نتيجة إصابتها بعيار ناري.

وانتشرت مدرعات ومقاتلون الأحد في شارع جرابة التجاري المكتظ في شرق العاصمة وفي حي راس حسن السكني وسطها.

ووفقا لمراسل "فرانس برس"، سمعت أصوات إطلاق نار بأعيرة تتراوح ما بين الثقيلة والخفيفة، في ضاحيتي عين زاره والفرناج شرق طرابلس، حتى الساعة الثالثة فجر اليوم الاثنين.

وأعلنت جامعة طرابلس إيقاف الدراسة وتعليق الامتحانات وإيقاف العمل الإداري، اليوم الاثنين كإجراء احترازي.

وذكرت التقارير أن القتال توقف بعد تدخل مجموعة مسلحة أخرى مسؤولة عن الأمن تدعى "جهاز دعم الاستقرار".