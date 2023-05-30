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أفريقيا الوسطى تبحث مع مسكو بناء قاعدة عسكرية روسية في أراضيها

أفريقيا الوسطى تبحث مع مسكو بناء قاعدة عسكرية روسية في أراضيها
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير دفاع جمهورية أفريقيا الوسطى رامو كلود بيرو،عن محادثات تجريها بلاده مع موسكو لإنشاء قاعدة عسكرية.

العالم - افريقيا

وقال بيرو في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "أجرينا محادثات في هذا الشأن والمحادثات مستمرة"، مشيرا إلى أنه بسبب المشكلات الأمنية المستمرة، أعربت القوات الروسية عن اهتمامها بدعم جيش جمهورية إفريقيا الوسطى لحل المشكلات الأمنية وتنمية البلاد.

وفي وقت سابق، أعرب سفير جمهورية إفريقيا الوسطى لدى روسيا، ليون دودونو بوناغازا، عن رغبة مواطني بلاده بوجود قاعدة عسكرية روسية يمكن أن تستقبل ما بين 5 إلى 10 آلاف جندي.

وقال السفير إن جمهورية إفريقيا الوسطى طلبت ذلك عندما جاء رئيس برلمان جمهورية أفريقيا الوسطى، سيمبليس سارنغي، إلى روسيا.

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