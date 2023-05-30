الصين ترفض طلب أمريكا لعقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين

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وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان للصحيفة “الليلة الماضية، أبلغت جمهورية الصين الشعبية الولايات المتحدة برفض دعوتنا في أوائل مايو للقاء بين وزير الدفاع (لويد) أوستن ووزير الدفاع الوطني لجمهورية الصين الشعبية لي شانغ فو في سنغافورة الأسبوع المقبل".

وأضافت أنها تؤمن بأن التواصل المفتوح هو السبيل "لضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع".

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قال الأسبوع الماضي إن وزارة الدفاع أجرت مناقشات لبدء محادثات بين لويد ونظيره الصيني.

وأضاف كيربي أن هناك احتمالا لعقد اجتماع بين الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي ونظيرها الصيني خلال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في ديترويت.