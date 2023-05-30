تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس وعسكر في الضفة الغربية

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية في رأم الله "فارس الصرفندي" إن عمليات الاقتحام لقوات الاحتلال تعددت وتوزعت في عدة مناطق بالضفة الغربية ولكن أكثر المناطق سخونة في هذه العمليات هي نور شمس في مخيم عسكر بمدينة نابلس ومخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

وأضاف، أن قوة عسكرية صهيونية كبيرة اقتحمت مخيم عسكر في مدينة نابلس المحتلة لأخذ قياسات منزلين يعودان لفلسطينيين نفذنا عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأن قوات الاحتلال خلال الاقتحام أطلقت الرصاص بشكل عشوائي مما أدى إلى إصابة 46 فلسطينيا ما بين حلات الاختناق والإصابة بالرصاص الحي والمطاطي في هذه العملية.

وتابع، أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مخيم نور شمس في مدينة طولكرم المحتلة، ونشرت القناصات فوق أسطح المنازل بهدف اعتقال مجموعة من المقاومين الفلسطينيين.

وأوضح مراسل قناة العالم، أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا خلال اقتحام مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراسل العالم إن المقاومين الفلسطينيين اطلقلوا النار تجاه مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل، وكذلك بتجاه مستوطنة عوفرا القريبة من بلدة سلوان.

وأضاف، أن خلال الـ24 ساعة الماضية قام المقاومون الفلسطينيون بـ14 عملا مقاوما في الضفة الغربية المحتلة.

هذا وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي إن المقاومين من سرايا القدس وأذرع المقاومة تصدوا لجنود الاحتلال، مؤكدا أن المقاومين لن يستسلموا أمام الإرهاب الصهيوني.